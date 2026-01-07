7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万1980円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては18.02円高。出来高は2156枚となっている。 TOPIX先物期近は3512ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.66ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5