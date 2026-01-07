2026年1月2日（金）から1月15日（木）まで、ベーカリー併設の『ロイズ』直営店8店舗限定で、干支の“うま”をモチーフにした新作パン『干支パン（うま）』が期間限定で販売されています。 2026年の干支“うま”をモチーフにしたパンが新登場！ 画像：株式会社ロイズコンフェクト ふんわりとした生地に甘さ控えめの生クリームをたっぷりとサンドし、チョコレートで顔が描かれています。 生