中国国営の新華社は5日、日本で梅毒の感染者数が増加しており、4年連続で1万3000人を突破したと伝えた。記事は、厚生労働省が公表したデータを基に、2022年に日本国内で報告された梅毒感染者数は約1万3000人に上り、1999年に現行の調査方法が導入されて以降、初めて年1万人を超えたと指摘。2023年には感染者数が1万5000人を超え、24、25年も1万3000人を上回り、高止まりの状況が続いていると報じた。また、「感染者の性別を見ると