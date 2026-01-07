【ワシントン＝坂本幸信】米連邦最高裁判所は６日、審理済みの訴訟についての判断を９日に示す見通しだとホームページ上で公表した。米ブルームバーグ通信などは、トランプ政権が発動した「相互関税」の合法性を巡る訴訟が対象になる可能性があると報じている。判断を示す具体的な訴訟案件が何かは公表していない。ベッセント米財務長官は、今年１月初旬に最高裁の判断が出るとの見方を示している。一連の訴訟は、国際緊急経