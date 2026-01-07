マンチェスター・シティはこの問題をどう解決するのだろうか。プレミアリーグ第20節チェルシー戦では先発したヨシュコ・グヴァルディオル、ルベン・ディアスが負傷交代。試合後の検査の結果、前者は右足骨折でシーズンアウト、後者はハムストリングを痛め、4から6週間の離脱となった。グヴァルディオルとディアスのコンビは今季シティのCBのファーストチョイスであり、1試合でその2人を失うことに。同じCBではジョン・ストーンズも