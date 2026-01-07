バイエルンがDFとの契約延長に近づいている。『Sky Sports』によると、クラブと新契約を結ぶことになるのはフランス代表ダヨ・ウパメカノ。2021年にライプツィヒからやってきたCBで、現契約は今季限りとなっている。ここまでは交渉の折り合いがつかず、来夏フリーでの退団が濃厚かと思われていたが、ここにきて状況が一変した。同メディアによると、バイエルンがボーナスや契約解除条項等の条件を改善した新契約を提示し、ウパメカ