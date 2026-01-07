何とも贅沢な悩みだが、2026W杯へ優勝候補の一角として臨むスペイン代表には各ポジションで豪華な争いがある。今週注目を集めているのは、GK対決だ。7日よりサウジアラビアでスーペルコパ・デ・エスパーニャが行われ、まずは7日に準決勝でバルセロナとアスレティック・ビルバオが激突。翌日にはもう一方のアトレティコ・マドリードとレアル・マドリードが対決する。スペイン『Mundo Deportivo』は、この戦いをスペイン代表監督ルイ