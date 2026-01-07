ボーンマスは日本時間6日、オランダ代表MFジャスティン・クライファートが左膝の手術を受けることを発表した。クラブによると負傷したのは４日に行われたプレミアリーグ第20節のアーセナル戦。クライファートは74分に途中交代していた。そして今回「ジャスティン・クライファートが左膝を負傷したため、手術を受ける。26歳の彼は回復の一環として、しばらくピッチから離れることになる。クラブの医療スタッフとパフォーマンススタ