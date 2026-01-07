７日、中韓革新創業フォーラムであいさつする李在明大統領。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海1月7日】国賓として中国を訪問した韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は7日、上海市で中韓革新創業フォーラムに出席した。７日、中韓革新創業フォーラムの企業展示エリアで中国のロボットと握手する李在明大統領。（上海＝新華社記者／方竽）