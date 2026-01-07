モデルの佐野麗奈さんが自身のＳＮＳを更新。「12月末で銀行を退職」し、芸能に専念する決意を明かしました。 【写真を見る】【 モデル・佐野麗奈 】 「銀行を退職しました」「逃げ道をなくして芸能に全力で本気で向き合います」ＳＮＳに想い「覚悟を持って進みます」佐野麗奈さんは「【ご報告】」「12月末で銀行を退職しました。就職しない道を選んで、後悔はありません。」と、投稿。続けて「これまでの芸能やSNSは、学