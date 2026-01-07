きょう（7日）夕方、東京・八王子市の住宅でクローゼットの床が抜け落ち、81歳の男性が落下しました。男性の命に別状はないということです。午後5時すぎ、八王子市大楽寺町の2階建て住宅で、「床が落ちてしまった」と110番通報がありました。警視庁によりますと、1階のクローゼットの床が抜け落ち、この家に住む81歳の男性が1メートルから2メートル下へ落下したということです。男性は、けがをして病院に搬送されましたが、命に別