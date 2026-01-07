お笑いコンビ「ミキ」の昴生（39）が7日、自身のインスタグラムを更新。新幹線のトイレで偶然出会った人物を明かした。昴生は「新幹線のトイレに入って出たら小杉さんがいてはった」とブラックマヨネーズの小杉竜一と肩を組む2ショットを投稿した。また「僕のトイレを待ってはった」とし「偶然過ぎて二人で笑って盛り上がってた」と当時の状況を振り返った。2ショットを撮影した経緯については「小杉さんとはマネージャー