ソフトバンクの松本裕樹投手（２９）が７日に福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、７０００万円アップの年俸１億８０００万円でサインした。昨年末に合意に達するも日程が合わず越年更改となった右腕は、晴れやかな表情で新シーズンを見据えた。昨季は５１試合に登板して５勝２敗、防御率１・０７。４４ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。３年連続で５０試合以上に投げ、継続的な貢献も評価され