西武の育成ドラフト３位・斎藤佳紳投手（２２）＝四国ＩＬ徳島＝が７日、一家の大黒柱としての自覚を口にした。「新年１発目なので、担当スカウトの方や寮長、ライオンズ関係者の方々に新年のごあいさつを」と埼玉・所沢市の「若獅子寮」を訪問。独立時代に結婚しており娘もいる右腕。新人選手は一度寮に入りプロ野球生活をスタートさせることが通例だが、「チーム関係者の方々と話し合った結果、家族がいて子どももちっちゃい