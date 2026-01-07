米３０年固定金利は６．２５％、住宅ローン申請指数は＋０．３％＝ロンドン為替 米住宅ローン申請指数が年末を挟んで２週分発表された。１２月２６日までの週は－１０．０％、１月２日までの週は＋０．３％だった。米３０年固定金利は、それぞれ６．３２％、６．２５％だった。購入指数は１６９．８と１５９．３、借り換え指数は８７２．１と９３７．０となっている。 USD/JPY156.50EUR/USD1.1684