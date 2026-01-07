本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 1/7 EUR/USD 1.1620（5.28億ユーロ） 1.1625（6.50億ユーロ） 1.1725（12.0億ユーロ） 1.1775（15.0億ユーロ） USD/JPY 154.25（11.0億ドル） 156.00（6.12億ドル） 157.00（7.13億ドル） 158.50（11.0億ドル） GBP/USD 1.2750（5.97億ドル） ユーロドルは1.1775と1.1725に大規模設定、ドル円は156.00と157.00の設定