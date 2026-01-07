離婚をしてから、自分の落ち度に気づいても時すでに遅し。結婚しているときは自分でいい父親だと思っていた人でも、それはただの勘違いだったと自覚するようで……？今回は、無神経な性格のせいで家族を失った話をご紹介いたします。無神経な発言のせいで家族に捨てられた｢妻と娘に家を出て行かれて早2年。今になってようやく、自分がいかに無神経な父親だったかがよくわかります。娘は中学になって思春期に入ったこともあり、あ