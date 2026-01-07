FC町田ゼルビアのキックオフミーティングが7日に行われた。唯一の新加入選手となる神村学園高から加入するFW徳村楓大は、現在開催中の高校サッカー選手権の準決勝に勝ち上がっているために欠席となった。トークセッションで原靖フットボールダイレクターは「常勝チームに入っていくフェーズに入っている」と強調。「心配されている方が多いと思うけど、今いるメンバーでどれだけチーム力をアップできるかにチャレンジしたい」