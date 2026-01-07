世界を驚かせているトランプ大統領の狙いについて解説していきます。まずは、デンマーク自治領のグリーンランドをめぐる動きです。トランプ大統領が領有に意欲を示す中、ホワイトハウスは、アメリカ軍の活用が「選択肢のひとつ」だとする声明を出しました。【画像で見る】アメリカとグリーンランド経度0度を中心線とした地図で見ると…核ミサイルを懸念？アメリカがグリーンランドを狙うワケ井上貴博キャスター：これまでの「法