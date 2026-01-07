女優の櫻井淳子（53）が7日、自身のインスタグラムを更新。超人気女優との2ショットを披露した。櫻井は「久しぶりに会った菜々子さんは、変わらず素敵な女性でした」と眼鏡姿の女優・松嶋菜々子との2ショットを披露した。松嶋とは8日からスタートするテレビ朝日のドラマ「おコメの女」で共演しており、「テレビ朝日『おコメの女』1月8日（木）21:00〜」と告知した。