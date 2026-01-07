お正月明けは、スーパーなどでカレーの売り上げが伸びるそうです。ただ、タマネギなど食材の高騰が続いています。手軽な食材について、取材しました。■専門店、材料費の高騰でやむなく値上げホロホロになるまで煮込まれた牛肉が主役のビーフカレー。お昼時、都内のカレー専門店ではちょっとぜいたくなランチを食べる人の姿が…。お客さん「お肉めっちゃやわらかくて、甘くて量もちょうどよくて。（今年）初カレーです。カレーはじ