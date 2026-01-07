フラワーカンパニーズが、1月30日にライブ映像作品『フラカンの日本武道館 Part2 〜超・今が旬〜』をリリースすることを発表した。本作は、2025年9月20日に開催された日本武道館公演＜フラカンの日本武道館 Part2 〜超・今が旬〜＞の模様を収録した作品。映像監督・番場秀一氏が当日の模様と前後に行ったインタビューを交え、今のフラカンをリアルに映し出した148分の映像、またライブ音源としても楽しめるのに加え、新保勇樹、CHI