映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』の舞台あいさつ付き最速上映前夜祭が、公開前夜1月15日にTOHOシネマズ日比谷にて開催決定。あわせて、新規映画場面カットが解禁された。【写真】『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』より新規場面カットが解禁本作は、有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする、『有吉の壁』（日本テレビ系／毎週水曜19時）の人気企画「アド