w.o.d.が、2026年第1弾シングル「普通な日」を2026年1月14日に配信リリースすることを発表した。「普通な日」は、今のw.o.d.だからこそ表現できる真っすぐなラブソングだという。現在、Pre Add / Pre Saveを実施しており、w.o.d.オフィシャルSNS各種でリリース告知ティザー映像も公開中だ。ジャケット写真https://youtu.be/UntxBak015cそして、自身2作目となるEP『YOU ONLY LIVE ONCE. EP』を1月28日に配信リリースすることも決定