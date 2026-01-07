イェンス・ヴィッシング監督の下で新体制をスタートガンバ大阪は1月7日、2月から始まる明治安田J1百年構想リーグに向けて始動日を迎え、新体制メンバーと新背番号が発表された。新加入組では、横浜F・マリノスから加入したFW植中朝日は「55」に決まり、「55は松井みたいって両親に言われた。あだ名がゴジラになればいいですけどね」とコメント。シーズン2桁ゴールを目標にした。筑波大学から加わったDF池谷銀次郎が「19」、G大