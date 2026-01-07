グラビアアイドルの沢美沙樹（19）が、7日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを披露した。沢は「週刊ビッグコミックスピリッツ表紙を担当させていただきました！」と報告。「年のはじめから表紙を飾らせていただき、素敵なスタートを迎えることができて嬉しいです！書き初めをしたり、和室や木のお風呂でしっとりなカットがあったり、私らしさ満載のイタズラ顔があったり…笑コンビニや書店で見つけた際は、ぜひゲ