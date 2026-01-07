1月6日、藤本美貴が自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』を更新。子どもたちの独立について考えを明かした。【関連】藤本美貴、反抗期の息子と接する難しさを語る「こっちも意地になっちゃいますよね」動画の中で、“子どもたちが独立し、夫婦二人になったら何がしたいか”という話題になると、藤本は「でも、出て行くかな？」「私はそれが心配で。東京に住んでるとさ、出て行かない人多くない？」と切り出した。続けて、