80代の男性が運転する車が逆走…その様子をドライブレコーダーが捉えていました。■撮影者「本当に直前」夜でも車通りが多い新潟市内の幹線道路で、6日午後9時ごろに捉えられたドライブレコーダーの映像。カーブを抜け直線になったところで、前を走る車が急ブレーキを踏み、車線を変更。すると、目の前に現れたのは1台の車…逆走車です。間一髪、正面衝突というところでなんとか回避しました。撮影者「びっくりしました。本当に直