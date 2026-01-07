ラッパーでアーティストのちゃんみなさんが設立した、セルフプロデュース型アーティストが所属するレーベル『NO LABEL ARTISTS』の第一弾アーティストとして、ふみのさんが所属することが7日に発表されました。7人組ガールズグループ・HANAを輩出したオーディションプロジェクト『No No Girls』に参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10人に残っていたFUMINOさん。1月11日に、活動名を“ふみの”と