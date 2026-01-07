東海地方を中心に活動する5人組グループ・BOYS AND MENの辻󠄀本達規さん（34）と元SKE48でタレントの松井珠理奈さん（28）が、都内でそろって結婚記者会見を行い、出会いのきっかけやプロポーズについて明かしました。■プロポーズはいいふろの日2人の出会いは約11年前のこと。当時、辻󠄀本さんが名古屋駅でチラシ配りをしていた際に、SKE48だった松井さんと出会ったといいます。その後、2022年に松井さんが活動休止