気づくと同じバランスになりがちな冬のコーデには、さらっと重ねるだけでムードが変わる「レースラップスカート」がぴったり♡ そこで今回は、中川紅葉とともに、甘さと抜け感の両方を演出できる着回しコーデを2つお届けします。ぜひチェックしてね♡Item 着回すアイテムはこちら♡レースラップスカート重くなりがちな冬コーデにレースの軽さがマッチスパンコールとビーズがキラキラ輝く映えアイテム。普段のカジュ