韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「유혹（ユホク）」の意味知ってる？「유혹（ユホク）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、魅力的なものに心を奪われることです。いったい、「유혹（ユホク）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「誘惑」