工房で製品を整理する徐無瑕さん。（１２月３０日撮影、杭州＝新華社記者／翁忻暘）【新華社杭州1月7日】中国浙江省杭州市の竹細工職人、徐無瑕（じょ・むか）さんは大学卒業後、竹細工の無形文化遺産継承者に師事し、2024年に杭州郊外の鸕鳥（ろちょう）鎮に自身の工房を開設した。コースターや扇子、チャーム、ランタンなど創作雑貨のデザインと製作を手がけ、電子商取引（EC）サイトやソーシャルメディアで販売している