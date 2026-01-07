どこか懐かしく、それでいて新しい。RMKスプリングコレクション2026「BloomingEchoes」は、ヘイジーパステルが描く春の情景をまとった全6アイテム18製品のラインナップです。彩度と深みを抑えた色彩が、心に静かに寄り添いながら希望のきらめきを映し出す仕上がりに。まぶたや唇に触れた瞬間、眠っていた感情がそっと目を覚ますような、繊細で前向きな春のメイクを提案します。 きらめきで魅せる新作アイメイク 注目は新