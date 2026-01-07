偽造された昭和天皇在位60年の記念銀貨を金融機関で両替した疑いで中国人ら4人が逮捕されました。薛志偉（せつ・しい36）容疑者ら4人は2025年、都内の信用金庫に偽造された1万円の記念銀貨あわせて79枚を相次いで持ち込み、両替した疑いがもたれています。偽造されていたのは昭和天皇の在位60年を記念した銀貨で、本物と比べて光沢がなく、白っぽく見えるということです。薛容疑者らは2025年4月以降、偽名を使って、東京や埼玉など