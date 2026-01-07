フォークグループ「チューリップ」のドラマー・上田雅利（75）が7日、自身のブログを更新。腰のヘルニア手術を受けることを明かした。「入院中腰のヘルニアの手術受けます」と題したブログを更新。入院している病室での自撮り写真などを公開した。元日には「2026年！今年76歳（笑）あけましておめでとう」とブログを投稿し、元気な姿を見せていた。「チューリップ」は1970年、ボーカル＆ギターの財津和夫を中心に博多で