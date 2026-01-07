キリンビールは７日、一部の業務用の中瓶や小瓶ビールを対象にした出荷制限を１３日から解除すると明らかにした。アサヒグループホールディングスのシステム障害の影響で想定を上回る代替注文を受け、２０２５年１０月から出荷を制限していた。主力の大瓶や樽の出荷制限は昨年末までに解除済みで、今回の措置で出荷は全面的に正常化する。対象は「一番搾り生ビール」の小瓶や慶祝ラベルの中瓶、「クラシックラガー」の小瓶など