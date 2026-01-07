SUPER BEAVERが、両A面シングル『燦然 / 生きがい』を2月11日にリリースする。 （参考：SUPER BEAVER 渋谷龍太、紆余曲折の20年で確信した“音楽をやる意義”スピッツ愛や「楓」カバーの秘話も語る） 今作に収録される新曲「燦然」は、2026年2月13日より公開の映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌として書き下ろされたもの。作品の持つ壮大なスケール感と、物語に寄り添った真っすぐな一曲に仕