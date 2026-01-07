オレはイッペイ。妻のサオリと息子のアオト（8歳）、娘のリカ（4歳）と4人で暮らしている。昨日は子どもたちがそろって熱を出し、サオリは仕事を早退してきたらしい。子どもを理由に休めるなんて、オレにしてみたらうらやましいかぎりだ。そう指摘するとサオリは翌朝、「今日はイッペイが子どもの面倒を見て」と言い出した。そんなの簡単だ。オレはさっそく会社に勤務変更する旨を連絡した。オレだって完璧にできるってところを証