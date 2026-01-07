静岡県内のレギュラーガソリン 4年7か月ぶりの安値水準 「暫定税率」が撤廃されて初めてとなるレギュラーガソリンの平均小売価格が1月7日発表され、静岡県内は、155.5円と4年7か月ぶりの安値水準となりました。 【写真を見る】レギュラーガソリン静岡県内は平均155.5円 4年7か月ぶりの安値水準一方で今後は不透明な状況 喜ばしい状況ではありますが、今後の価格については不透明な状況です。 ＜滝澤悠希キャ