去年12月、在留期限を超過して不法に残留していたとして、インドネシア人の男7人が現行犯逮捕されました。出入国管理及び難民認定法違反（不法残留）で現行犯逮捕されたのは、インドネシア国籍で住居不定・無職の25歳から46歳の男7人です。7人は新潟市内の施設に一緒にいて、不審に思った人物から110番通報があり、警察が臨場。警察官が7人の在留資格を確認したところ、不法残留が判明しました。警察の調べに対し、7人はいずれも容