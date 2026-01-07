ＮＨＫ「クローズアップ現代」が７日、『手書きのチカラとは！？』をテーマに放送され、キャスターを務める桑子真帆アナウンサーの書道の腕前に注目が集まった。オープニングで「今年もよろしくお願い致します」という文字を筆で力強く書き上げた桑子アナ。番組の公式Ｘでは、丁寧なペン文字のメッセージが公開されてり、「桑子ちゃん、上手」「素敵です」「桑子アナの字好き」「読みやすいな」「かわいいな」などの声が寄せら