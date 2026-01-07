資源国通貨や欧州通貨が軟調、原油安・金反落や米ＡＤＰ指標待ちの調整で＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、資源国通貨や欧州通貨が軟調に推移している。アジア時間から続くトランプ米大統領のベネズエラ原油供給に関する発言や、マドゥロ大統領の米国連行といった地政学リスクの一服を受けて、原油や金相場が反落。これに伴い、ノルウェークローネやカナダドル、豪ドルなどの資源国通貨に売りが先行し、相対