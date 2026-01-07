西武のドラフト２位・岩城颯空（はくあ）投手（２２）＝中大＝が７日、「もういらない」と思うほどおなかに詰め込んだ富山の名産品を手土産に、埼玉・所沢市の「若獅子寮」に入寮した。この日の昼頃入寮した富山・立山町出身の左腕の手には「ますずし」。年末年始に帰省した際にどのぐらい食べたのか尋ねられると「食べました。いっぱい食べました。言葉で言うと、量的には分からないですけど、気持ち的には『もういらない』っ