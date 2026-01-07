西武の育成ドラフト７位・安藤銀杜（ぎんと）外野手（２２）が７日、１９８センチの長身を育て上げた「相棒」とともに埼玉・所沢市の「若獅子寮」に入寮した。愛知・岡崎市の実家を昨日出発し、途中、「だいたい中間かなと」と神奈川・厚木市で１泊してこの日の昼頃到着。１９８センチ、１１０キロ、靴のサイズは３３センチと長身で手足が長いだけに運転も一苦労。「（車内が）結構窮屈なので、サービスエリアで４回くらい休憩