中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月7日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は7日の記者会見で、米国政府が武力でグリーンランドを奪うと脅し、その理由に国の安全保障と中国の封じ込めを挙げたとの質問に対し、中国は一貫して国連憲章の趣旨と原則に基づき国家間の関係を処理することを主張していると述べた。