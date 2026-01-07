■これまでのあらすじいい人だけど面倒くさい義母から「立派なお嫁さんになれるように頑張りましょうね」と言われ困惑する妻。毎度の姑チェックもストレスでしかない。家族なのだから遠慮せずに断ろうと思っているなか、義母が一緒に冷蔵庫を掃除しようと言い出した。娘と散歩にいきたい妻は今こそ言うべきだと勇気を出すが…？私が散歩から帰ってくると、冷蔵庫は配置は変わっているもののピカピカ。そしてお義母さんから「気にな