FC町田ゼルビアは7日、『2026 FC町田ゼルビア キックオフミーティング』を開催した。J1挑戦2年目となった昨季は明治安田J1リーグで6位フィニッシュ。天皇杯を制し、クラブ史上初のメジャータイトルを獲得した。初参戦となったAFCチャンピオンズリーグエリーグでは現在2位につけており、ノックアウトステージ進出に期待がかかる。今オフにはミッチェル・デュークや中島裕希といったJ2時代を知る功労者が退団。一方ここまでの