【その他の画像・動画等を元記事で観る】 神戸発の3ピースバンド、w.o.d.（ダブリューオーディー）が、2026年第1弾シングル「普通な日」を1月14日に配信リリースすることが決定した。 ■1月28日にはEP『YOU ONLY LIVE ONCE. EP』が到着！ 「普通な日」は、今のw.o.d.だからこそ表現できるw.o.d.らしくも真っすぐなラブソング。2025年にリリースした「TOKYO CALLING」でメジャー期の