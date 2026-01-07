札幌商工会議所は１月６日、新年交礼会を開き道内の経済界のトップが一堂に会しました。物価高が続く中、北海道の今後をどう見据えているのでしょうか。札幌商工会議所が開いた恒例の新年交礼会。道内の経済界のトップが集まり、新春のあいさつを交わしました。２０２５年はコメ不足による「令和の米騒動」や物価高が続き、道内経済も打撃を受けました。各業種のトップは２０２６年の景気をどう見ているのでしょうか？（札幌商工会